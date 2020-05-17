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Spor

Galatasaray Gündüz Kılıç'ı unutmadı

Galatasaray Kulübü, 'Baba' lakaplı unutulmaz futbolcusu ve teknik direktörü Gündüz Kılıç'ın ölümünün 40. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

AA17 Mayıs 2020 Pazar 09:37 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 09:37
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki anma mesajında, "Galatasaray'ın ruhuna benliğini katan ve Galatasaray'ı herhangi bir spor kulübü olmanın ötesine taşıyan efsanevi isimlerden olan Gündüz Kılıç, tam 40 yıl önce, 17 Mayıs 1980 tarihinde aramızdan ayrıldı. Galatasaray Futbol Takımı'nın efsane futbolcularından ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerinden biri olarak hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Gündüz Kılıç’ı ölümünün 40. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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