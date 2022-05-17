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Spor

Galatasaray Gündüz Kılıç'ı unutmadı

Galatasaray Kulübü, unutulmaz futbolcu ve teknik direktörlerinden Gündüz Kılıç'ın 42. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

AA17 Mayıs 2022 Salı 12:14 - Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Baba Gündüz" olarak anılan ve kulübün tarihinde önemli bir yere sahip olan Gündüz Kılıç hakkında bilgi verildi.

Mesajda, "Galatasaray'ın ruhuna benliğini katan, kulübümüzün efsanevi isimlerden biri olan Gündüz Kılıç, tam 42 yıl önce, 17 Mayıs 1980 tarihinde aramızdan ayrıldı. Galatasaray Futbol Takımı'nın efsane futbolcularından ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerinden biri olarak hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Gündüz Kılıç'ı ölümünün 42. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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