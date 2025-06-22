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Spor

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferinde iddialı! “Tehlikeli cazibe”

Inter Başkanı Marotta, Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili iddiaları yalanlasa da İtalyan medyası Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncu için güçlü bir şekilde devrede olduğunu yazıyor. Galatasaray, 31 yaşındaki orta saha için düşük teklifini artırmaya hazırlanıyor.

Akşam22 Haziran 2025 Pazar 08:17 - Güncelleme:
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferinde iddialı! “Tehlikeli cazibe”
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Inter Başkanı Marotta, Hakan Çalhanoğlu hakkındaki transfer söylentilerini yalanlasa da İtalya'daki haberler tam tersini söylüyor. TuttoAtalanta, TuttoMercatoWeb ve Gazetta dello Sport'ta çıkan haberlerde Sarı-Kırmızılılar ile Çalhanoğlu hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Çizme'de yazılan bu haberlere göre; 31 yaşındaki orta sahanın Inter'deki geleceği belirsizleşti ve kulüple bağını kopardı. Galatasaray, takımdan ayrılmak isteyen oyuncu için güçlü bir şekilde devrede. Cim-Bom'un yıldız oyuncu için Inter'e yaptığı ilk teklif 15 milyon euro. Bu rakam, Serie A devinin beklentisinin çok altında. Inter, tecrübeli futbolcusu için 35-40 milyon euro arasında bir gelir hedefliyor.

Gazette dello Sport'a göre ise bu fiyat 40-50 milyon euro arasında. Oyuncunun tercihi ise Türkiye'ye dönerek hem daha yüksek maaş almak hem de milli takım için hazırlık yapmak. Premier Lig takımları da Hakan için devreye girebilir. Durumunu takip eden birkaç takım var. Cim-Bom, Inter'i ikna etmek için ilerleyen günlerde bir teklif daha yapacak. İtalya basını, Galatasaray'ı bu transferde çok güçlü görüyor. Sarı-Kırmızılılar için kullanılan "Tehlikeli cazibe Galatasaray" ifadesi dikkat çekti.

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