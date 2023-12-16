Galatasaray, Hakim Ziyech kozunu kullandı! Transferi bitiriyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubunu 3. sırada bitirmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı kırmızılı ekip, Avrupa'da şampiyonluğu hedeflerken Süper Lig'de de zirveye oynuyor.

Bu hedefler doğrultusunda Cimbom, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Sarı kırmızılı takımın ilk olarak orta sahasına takviye yapması bekleniyor. Sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Demirbay ve Tanguy Ndombele'nin beklentilerin altında kalmasıyla Galatasaray, alternatif isimleri araştırmaya başladı.

HAKIM ZIYECH TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRDİ!

Sarı kırmızılılar, Faslı oyuncusu Hakim Ziyech'i devreye sokarak orta sahasında kanayan yarayı durdurmayı hedefliyor. Cimbom, Genk forması giyen Bilal El Khannouss'u devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

Hakim Ziyech ise vatandaşı El Khannouss'u ikna etmek için transferde büyük rol oynuyor.

GELECEK VADEDENLER ARASINDA ZİRVEDE

19 yaşındaki oyuncu, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden U20 oyuncu listesinin zirvesinde yer alıyor.

SEZON İSTATİSTİKLERİ VE PİYASA DEĞERİ

Genç yıldız bu sezon Belçika ekibiyle 31 karşılaşmada 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

19 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi