Galatasaray Halil Akbunar'ın peşine düştü

Kariyerinde 7 yıl Göztepe forması giyen ve taraftarların en fazla sevdiği futbolcuların başında gelen Halil Akbunar’ın sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Galatasaray’ı harekete geçirdi.

Daha 25 yaşında olmasına rağmen Göztepe’nin efsane oyuncularından biri olan Halil için atağa geçen Galatasaray’ın yetenekli futbolcuya iyi bir sözleşme önerdiği ortaya çıktı. Göztepe forması ile 3 yıl önce PTT 1.Lig’de kontrat yapan ve dönemin şartlarına göre 200 bin euro civarında bir paraya imza atan Halil’in ilk tercihi Göztepe’de kalmak olsa da Galatasaray’ın yıllık 1 milyon euro’luk teklifi oyuncunun aklını karıştırmış durumda.

Hem sağ hem de sol kanatta oynama yeteneğine sahip olan ve her iki ayağı da kullanan Halil Akbunar’ın Fatih Terim’in transfer listesinde olduğu belirtilirken tecrübeli çalıştırıcının sag kanatta Feghouli ve zaman zaman oraya kaydırılan Onyekuru’dan beklenen verimi alamadığı için Halil’i istediği anlaşıldı.

Göztepe formasıyla bu sezon 12 maça çıkan Halil Akbunar 1 gol 4 asist yapmayı başardı.

(Diriliş Postası)