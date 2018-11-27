Galatasaray Hamza Hamzaoğlu döneminde de sakatlıklardan gözünü açamamıştı

Birçok oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkan Cim-Bom’da, üç sezon önce de yine ekim-kasım aylarında büyük eksikler yaşanmış, Chedjou, Selçuk, Hakan, Semih, Sabri, Dzemaili, Hamit Altıntop, Sneijder ve Burak gibi isimler takımlarını yalnız bırakmıştı.

Avrupa’nın en fazla sakatlık veren takımı olarak dikkat çeken Galatasaray’da tarih adeta tekerrür etti.

Cim-Bom’da üst üste yaşanan sakatlıklar takımın belini bükerken, benzer bir durumun 3 sene önce yine bu aylarda (ekim-kasım dönemi) yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, Hamza Hamzaoğlu döneminde üst üste yaşadığı sakatlıkların etkisiyle kötü sonuçlar alınmış, bu durum genç teknik adamın sonunu getirmişti.

Sarı-kırmızılılarda; Chedjou, Selçuk İnan, Hakan Balta, Semih Kaya, Sabri Sarıoğlu, Dzemaili, Hamit Altıntop, Sneijder ve Burak Yılmaz çeşitli nedenlerle takımı yalnız bırakmış ve eksikleri ciddi şekilde hissedilmişti.

Bu sakatlarda günah keçisi Hamza Hamzaoğlu ilan edilmiş, “Takım Prandelli ile iyi bir sezon başı kampı geçirdi ve fizik olarak iyi durumda olması nedeniyle şampiyon oldu. Hamzaoğlu’nun en büyük şansı fizik olarak iyi bir takımı almasıydı” denilmişti.

İkinci sezon yaz kampında takımın başında Hamzaoğlu yer almış, takımda fiziksel düşüş yaşanmış ve sakatlıklar art arda gelmişti.

3 sene sonra futbolcuların neredeyse tamamı değişti ama yine benzer bir sorun ortaya çıktı. Geçen sezona göre fiziksel olarak takımın iyi durumda olmaması, az koşması da bu yöndeki eleştirilerin artmasına neden oldu. Igor Tudor döneminde fiziksel olarak rakiplerini boğan Cim-Bom’un bu sene o görüntüsünden uzak kalması, üst üste yaşanan adale sakatlıkları en büyük handikap olarak gösteriliyor.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon takımın neredeyse tamamı sorun yaşadı. Emre, Sinan ve Belhanda ilk yarıyı kapattı. Fernando, Eren, Nagatomo, Onyekuru, Serdar, Selçuk, Feghouli haftalarca takımı yalnız bıraktı. Yine Mariano, Ozan, Donk, Ömer, Linnes, Rodrigues de sezon başından bu yana çeşitli sakatlıklarla boğuştu.