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Spor

Galatasaray, Hapsatou Malado Diallo'yu kadrosuna kattı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 19 yaşındaki genç oyuncu Hapsatou Malado Diallo'yu 1 yıllığına renklerine bağladı.

AA25 Ağustos 2024 Pazar 11:58 - Güncelleme:
Galatasaray, Hapsatou Malado Diallo'yu kadrosuna kattı
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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 19 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusu Hapsatou Malado Diallo'yu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "2023 yılında Sierra Leone'de düzenlenen WAFU U20 Kadınlar Kupası'nda attığı 5 golle Senegal'i şampiyonluğa taşıyan başarılı oyuncu, turnuvanın en iyi oyuncusu ve gol kraliçesi seçilmişti. Hapsatou Malado Diallo'ya Galatasaray Petrol Ofisi'ne hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." denildi.

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