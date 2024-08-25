Galatasaray, Hapsatou Malado Diallo'yu kadrosuna kattı

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, 19 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusu Hapsatou Malado Diallo'yu kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "2023 yılında Sierra Leone'de düzenlenen WAFU U20 Kadınlar Kupası'nda attığı 5 golle Senegal'i şampiyonluğa taşıyan başarılı oyuncu, turnuvanın en iyi oyuncusu ve gol kraliçesi seçilmişti. Hapsatou Malado Diallo'ya Galatasaray Petrol Ofisi'ne hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." denildi.

