Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından verilen cezalarla ilgili TFF Hukuk Kurulu'na yazılı itirazda bulundu. Yapılan açıklamada, Mourinho'nun madde 36 kapsamında değerlendirilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Okan Buruk'un burnunu sıkan ve 44. maddeden (saldırı) sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya, 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 3 maç ceza vermişti. Deneyimli çalıştırıcının cezası 4 maçtan az olduğu için lige yansımadı. Sarı-Lacivertli takımın futbolcularından; Mert Hakan Yandaş'a 'rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' sebebiyle 1 maç, Fred'e ise 'müsabaka hakemine yönelik hakareti' sebebiyle 3 maç ceza verildi. Bu iki oyuncu da cezaları 4 maçtan az olması sebebiyle lige yansıtılmamıştı. Galatasaray'a verilecek cezalar ise, Cim-Bom'un bu hafta BAY geçmesi sebebiyle daha sonra açıklanacak.