Galatasaray Haris Seferovic için girişimlere başladı

Bafetimbi Gomis'in boşluğunu dolduramayan Galatasaray, forvet takviyesi için devre arasını bekliyor.

Portekiz basını, Sarı - Kırmızılı ekibin ocak ayında Haris Seferovic'i transfer etmek için girişimlere başladığını okuyucularına duyurdu.

Yönetimin, Benfica forması giyen İsviçreli futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak istediği belirtildi.

Portekiz temsilcisinin forvet rotasyonundaki sayı azlığı nedeniyle bu transfere sıcak bakmadığı ifade edildi.

26 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon Benfica forması ile çıktığı 10 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Seferoviç sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Haris Seferovic, futbol kariyerine ilk olarak 1999 yılında Sursee takımında başladı. 5 sezon boyunca yerel takımında mücadele ettiği takımından 2004 yılında ayrıldı ve Luzern takımının alt yapısına geçiş yaptı.

Grasshopper ile sadece 3 maça çıkan Haris Seferovic, 2010 yılında yolunu İtalya’ya çevirip Fiorentina’ya transfer oldu. İlk sezonunda forma giydiği takımda sadece 8 maça çıkarken, daha sonrasında ise kiralık olarak Neuchatel Xamax’a gönderildi. Burada 10 maça çıkıp 2 gol attı. Sonraki yıllarda ise ilk olarak Lecce’ye gidip 5 gol atarken, 2013 yılında ise Novara’ya gönderildi. Novara ile 18 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırdı.

2013 yılında Real Sociedad ile anlaşan Haris Seferovic, 3 Milyon Euro’ya transfer olurken, 3 yıllıkta sözleşme imzaladı. Bir sezon forma giydiği takımda, 24 maça çıkıp 2 gol attı.

2014-2015 sezonu öncesinde ise tecrübeli futbolcu, Alman Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a 3,2 Milyon Euro’ya transfer oldu. İlk sezonunda takımı ile 24 maça çıkıp 11 gol atarken, 2015-2016 sezonunda 33 maçta şans bulup 4 kez fileleri havalandırdı.

(Fanatik)