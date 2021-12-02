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Spor

Galatasaray hasılat rekoru kırdı

İç sahada üst üste Fenerbahçe ve Marsilya ile karşılaşan Galatasaray, bu maçlardan gelen gelirle nefes alırken, tribün hasılatında rekor da kırdı.

Sabah2 Aralık 2021 Perşembe 08:35 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 08:35
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Pandemi döneminde tribün gelirleri dibe vururken stat kapasitelerinin yüzde yüz açılmasıyla Galatasaray nefes aldı. Sarı-kırmızılılar geçen hafta tribün hasılatında kulüp rekoru kırdı.

4 gün içinde Nef Stadyumu'nda ligde Fenerbahçe ve Avrupa'da Marsilya ile karşılaşan Galatasaray, bu 2 maçta 93 bin kişiyi ağırladı. 5 maçlık kombineler sınırlı sayıda olduğu için Aslantepe'de 87-88 bin bilet satışı gerçekleşti.

Derbiden 14 milyon TL, Marsilya maçından 10 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edildi ve sarı-kırmızılı kulüp 25 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu. Ek olarak GS Store mağazalarındaki cirolar da arttı.

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