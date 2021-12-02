Galatasaray hasılat rekoru kırdı

Sabah 2 Aralık 2021 Perşembe 08:35 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 08:35

Pandemi döneminde tribün gelirleri dibe vururken stat kapasitelerinin yüzde yüz açılmasıyla Galatasaray nefes aldı. Sarı-kırmızılılar geçen hafta tribün hasılatında kulüp rekoru kırdı.

4 gün içinde Nef Stadyumu'nda ligde Fenerbahçe ve Avrupa'da Marsilya ile karşılaşan Galatasaray, bu 2 maçta 93 bin kişiyi ağırladı. 5 maçlık kombineler sınırlı sayıda olduğu için Aslantepe'de 87-88 bin bilet satışı gerçekleşti.

Derbiden 14 milyon TL, Marsilya maçından 10 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edildi ve sarı-kırmızılı kulüp 25 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu. Ek olarak GS Store mağazalarındaki cirolar da arttı.