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Spor

Galatasaray, Hatayspor maçına hazır

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA12 Ocak 2023 Perşembe 21:58 - Güncelleme:
Galatasaray, Hatayspor maçına hazır
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın saat 20.00'de NEF Stadyumu'nda Hatayspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz 18. haftada derbi mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmişti.

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