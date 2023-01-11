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Spor

Galatasaray, Hatayspor mesaisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar devam etti.

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
Galatasaray, Hatayspor mesaisini sürdürdü
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleşen antrenman ısınma hareketlileri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Hatayspor maçının taktiği çalışıldı.

Antrenman öncesinde Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, vefatının 1. yıl dönümünde eski futbolcuları Ahmet Çalık'ı, 5 numaralı formasını basın mensuplarına göstererek andı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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