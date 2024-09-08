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Spor

Aslan'dan 'farklı' prova! Galatasaray hazırlık maçında gol olup yağdı

Galatasaray, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti.

8 Eylül 2024 Pazar 20:30 - Güncelleme:
Aslan'dan 'farklı' prova! Galatasaray hazırlık maçında gol olup yağdı
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Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 8-3 kazandı.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gabriel Sara, 27, 70 ve 73. dakikalarda Michy Batshuayi, 35. dakikada Yusuf Demir, 40. dakikada Lucas Torreira, 62. dakikada Dries Mertens ve 64. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

Esenler Erokspor'un golleri 10 ve 20. dakikalarda Mame Faye, 67. dakikada ise Catakovic kaydetti.

Milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Galatasaray, ligde cumartesi günü Rizespor ile karşılaşacak.

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