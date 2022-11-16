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Spor

Galatasaray HDI Sigorta, Avusturya'da son 16'ya adını yazdırdı

CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Union Raiffeisen Waldviertel'i 3-0 mağlup ederek son 16'ya adını yazdırdı.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 00:49 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta, Avusturya'da son 16'ya adını yazdırdı
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında konuk olduğu Avusturya temsilcisi Union Raiffeisen Waldviertel'i 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılı takım, Zwettl Spor Salonu'nda oynanan maçta 28-26, 25-22 ve 25-21'lik setlerle rakibine üstünlük sağladı.

İstanbul'da oynanan ilk maçı da aynı skorla kazanan Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turuna yükseldi.

SALON: Sporthalle Zwettl

HAKEMLER: Sanja Miklosic, Maciej Maciejewski

UNİON RAİFFEİSEN WALDVİERTEL: Pavel Bartos, Marek Meciar, Raphael Viens, Daan Streutker, Michal Marszalek, Peter Schnabel, Fabian Scheikl (L), Philipp Jan Krabel, Samuel Müller, Jakob Reiter, Niklas StoossJoel Regehr

GALATASARAY HDI SİGORTA: Morteza Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Thomas Edgar, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Beytullah Hatipoğlu (L), Onurcan Çakır (L), Aykut Acar, Selim Kalaycı, Emir Kaan Öztürk, Onur Günaydı, Yasin Aydın

SETLER: 26-28, 22-25, 21-25

SÜRE: 82 dakika (31, 27, 24)

  • Galatasaray HDI Sigorta
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