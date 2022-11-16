Galatasaray HDI Sigorta, Avusturya'da son 16'ya adını yazdırdı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında konuk olduğu Avusturya temsilcisi Union Raiffeisen Waldviertel'i 3-0 yendi.
Sarı-kırmızılı takım, Zwettl Spor Salonu'nda oynanan maçta 28-26, 25-22 ve 25-21'lik setlerle rakibine üstünlük sağladı.
İstanbul'da oynanan ilk maçı da aynı skorla kazanan Galatasaray HDI Sigorta, son 16 turuna yükseldi.
SALON: Sporthalle Zwettl
HAKEMLER: Sanja Miklosic, Maciej Maciejewski
UNİON RAİFFEİSEN WALDVİERTEL: Pavel Bartos, Marek Meciar, Raphael Viens, Daan Streutker, Michal Marszalek, Peter Schnabel, Fabian Scheikl (L), Philipp Jan Krabel, Samuel Müller, Jakob Reiter, Niklas StoossJoel Regehr
GALATASARAY HDI SİGORTA: Morteza Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Thomas Edgar, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Beytullah Hatipoğlu (L), Onurcan Çakır (L), Aykut Acar, Selim Kalaycı, Emir Kaan Öztürk, Onur Günaydı, Yasin Aydın
SETLER: 26-28, 22-25, 21-25
SÜRE: 82 dakika (31, 27, 24)