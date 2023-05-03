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Spor

Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 5-8 etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta rakibi Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 21:13 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin play-off 5-8 etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Play-off 5-8 etabının ikinci maçı 6 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Planinsec, Nicoletti, Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci (Selin Adalı, Özlem Güven, Çağla Salih, Semra Özer, Merve Nur Öztürk, McNamara)

Galatasaray HDI Sigorta: Eggleston, Gamze Kılıç, Ayçin Akyol, Popovic, Alkin Aydın, Anthi (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Özge Arslanalp, İremnur Özsoy)

Setler: 18-25, 23-25, 25-21, 25-17, 12-15

Süre: 126 dakika (24, 29 29, 26, 18)

  • Aydın Büyükşehir Belediyespor
  • Galatasaray HDI Sigorta:
  • Voleybol Mislicom Sultanlar Ligi

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