Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor engelini aştı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı üçüncü maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Seride durumu 2-1'e getiren Galatasaray HDI Sigorta sezonu 5'inci, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 6'ncı sırada tamamladı.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: İsmail Yıldırım, Tolgacan Dinçer
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Metin Toy, Bahov, Emre Batur (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Berk Dilmenler, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Erenhan Can)
Galatasaray HDI Sigorta: Orçun Ergün, Yasin Aydın, Emir Kaan Öztürk, Edgar, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Onur Günaydı, Fatih Eren Uğur, Sharifi, Burak Güngör, Selim Kalaycı, Aykut Acar)
Setler: 18-25, 25-13, 23-25, 25-21, 7-15
Süre: 114 dakika (23, 19, 28, 29, 15)