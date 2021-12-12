Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda farklı kaybetti

12 Aralık 2021 Pazar 23:45 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 23:45

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Altekma, güçlü rakibi Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadeleye iyi başlayan Altekma, rakibine öne geçme fırsatı vermeden 25-19 ile 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü ikinci sette de sürdüren İzmir ekibi, 25-20 ile skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü set karşılıklı sayılarla başlasa da Altekma oyuna ağırlığını koydu ve 25-17 ile maçtan 3-0 galip ayrıldı. İzmir ekibi bu skorla 12 maçta 3'üncü galibiyetini aldı.

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz

ALTEKMA: Ertuğrul Gazi, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre, Oğuzhan, Cafer, Mehmet, Hüseyin, Enes, Halil

GALATASARAY HDI SİGORTA: Murat, Burutay, Hakkı, Torres, Sedlacek, Doğukan, Onurcan, Beytullah, Divis, Yasin, Muzaffer

SETLER: 25-19, 25-20, 25-17)

SÜRE: 84 Dakika (28, 31, 25)