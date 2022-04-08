Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda kazandı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli
KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Simay Gazi, Işıl Öz, Elif Boran)
GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Gamze Kılıç, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Esra Demirkıran, Zeynep Sude Demirel, Su Zent)
SETLER: 25-14, 25-14, 17-25, 14-25, 13-15
SÜRE: 115 dakika (21, 22, 24, 24, 24)