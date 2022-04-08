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Spor

Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabının ilk maçında deplasmanda Kuzayboru'yu 3-2 mağlup etti.

AA8 Nisan 2022 Cuma 18:10 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 18:10
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Doğan Sevinçelli

KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, Vanjak, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Simay Gazi, Işıl Öz, Elif Boran)

GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Gamze Kılıç, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Esra Demirkıran, Zeynep Sude Demirel, Su Zent)

SETLER: 25-14, 25-14, 17-25, 14-25, 13-15

SÜRE: 115 dakika (21, 22, 24, 24, 24)

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