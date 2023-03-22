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Spor

Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, evinde Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 18:12 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar, Sharifi (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Aydın)

Develi Belediyespor: Synytsia, Stankovic, Ahmet Samet Baltacı, Miskevich, Abdullah Cam, İbrahim Emet (Ali İhsan Heper, Alperay Demirciler, Berkan Bozan, Furkan Aydın, Yusuf Eken, Hamdi Erkan)

Setler: 25-18, 25-21, 20-25, 25-18

Süre: 104 dakika (25, 26, 28, 25)

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