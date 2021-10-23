Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 ile geçti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray, 4. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı Dynavit ise 2. yenilgisini yaşadı.
HAKEMLER: Ebru Kaya, Recep Karakoç
GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Adams, Merve Atlıer)
SETLER: 25-20, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9
SÜRE: 135 dakika (27, 26, 33, 33, 16)