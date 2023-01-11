Galatasaray HDI Sigorta evinde kaybetti

Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Polonya temsilcisi PGE Skra'ya 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın rövanşı 26 Ocak Perşembe günü Polonya'da yapılacak.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Ilian Georgiev (Bulgaristan), Slobodan Kovacevic (Karadağ)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Sharifi, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Aykut Acar, Selçuk Keskin)
PGE SKRA: Lomacz, Lanza, Bieniek, Atanasijevic, Kooy, Klos (Gruszczynski, Rybicki, Musial)
SETLER: 20-25, 25-17, 22-25, 21-25
SÜRE: 101 dakika (23, 23, 27, 28)