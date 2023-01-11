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Spor

Galatasaray HDI Sigorta evinde kaybetti

Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği PGE Skra'ya 3-1 yenildi.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 00:06 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta evinde kaybetti
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Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Polonya temsilcisi PGE Skra'ya 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 26 Ocak Perşembe günü Polonya'da yapılacak.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ilian Georgiev (Bulgaristan), Slobodan Kovacevic (Karadağ)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Sharifi, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Aykut Acar, Selçuk Keskin)

PGE SKRA: Lomacz, Lanza, Bieniek, Atanasijevic, Kooy, Klos (Gruszczynski, Rybicki, Musial)

SETLER: 20-25, 25-17, 22-25, 21-25

SÜRE: 101 dakika (23, 23, 27, 28)

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