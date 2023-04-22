Galatasaray HDI Sigorta evinde set vermeden kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Eşleşmenin ikinci maçı 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak. İki galibiyet alan ekip 5-6'ncılık maçına çıkacak.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Uğur Savaş
GALATASARAY HDI SİGORTA: Fatih Eren, Selçuk Keskin, Sharifi, Emir Öztürk, Edgar, Yasin Aydın, (Beytullah Hatipoğlu, Burak Güngör, Aykut Acar, Orçun Ergün, Onurcan Çakır)
TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, (Ali Çayır, Umit Demir, Baturay Serçiler)
SETLER: 25-22, 28-26, 25-19
SÜRE: 77 dakika (25, 30, 22)