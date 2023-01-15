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Spor

Galatasaray HDI Sigorta, Hekimoğlu'nu 3-1 mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Hekimoğlu'nu 3-1 mağlup etti.

AA15 Ocak 2023 Pazar 18:19 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta, Hekimoğlu'nu 3-1 mağlup etti
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-1 mağlup etti.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Uğur Kılıç, Bradley, Aleksey, Gökhan Çatal (Metin Durmuş, Umut Özdemir, Taha Sabah, Selcan Abonoz, Muhammet Delibaş, Kadir Bircan)

Galatasaray HDI Sigorta: Morteza, Emir Kaan Öztürk, Patrick, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Orcun Ergun (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar, Selçuk Keskin)

Setler: 21-25, 19-25, 26-24, 24-26

Süre: 128 dakika (30, 30, 32, 36)

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