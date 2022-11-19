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Spor

Galatasaray HDI Sigorta, Kayseri'de rahat kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

AA19 Kasım 2022 Cumartesi 21:18 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta, Kayseri'de rahat kazandı
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AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-1 yendi.

SALON: Develi Murat Kocatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı

DEVELİ BELEDİYESPOR: Yusuf Eken, Caner Pekşen, Iereshchenko, Ahmet Samet Baltacı, Filip, Abdullah Çam, (Ali Onur Edis, Alperay Demirciler)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin( Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergün, Aykut Acar)

SETLER: 21-25, 25-20, 20-25, 20-25

SÜRE: 115 dakika (28, 32, 28, 27)

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