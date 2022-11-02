Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Aksaray ekibi Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Galatasaray bu sonuçla Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3 puan ile birlikte 1.maçlar itibari ile 4.sırada bulunuyor.

SALON: Aksaray

HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz

KUZEYBORU: Paskova, Polina, Mitchem, Sabriye Dikmen, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Hanna Klimets)

GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Anthi, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)

SETLER: 20-25, 23-25, 22-25

SÜRE: 85 dakika (28, 27, 30)