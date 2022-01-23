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Spor

Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru'yu 3-2 yendi

Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

23 Ocak 2022 Pazar 20:49 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 20:49
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

SALON: Aksaray

HAKEMLER: İbrahim Ünal, Bektaş Kalender

KUZEYBORU: Yasemin Yıldırım, İvana Vanjak, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy, Hande Korkut (Dilek Kınık, Işıl Öz, Ezgi Akyıldız)

GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Gamze Kılıç)

SETLER: 19-25, 25-19, 17-25, 25-17, 5-15

SÜRE: 119 dakika (27, 29, 25, 24, 14)

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