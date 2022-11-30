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Spor

Galatasaray HDI Sigorta sahasında kaybetti

CEV Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında konuk ettiği Chenois'e 3-2 mağlup oldu.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 00:06 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta sahasında kaybetti
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Chenois'e 3-2 yenildi.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Aralık Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde oynanacak.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Miroslav Juracek (Slovakya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergün, Yasin Aydın, Selim Kalaycı)

CHENOİS: Uruena, Brzakovic, Simonin, Radic, Rey, Johann Ramme (Fischer, Djokic, Jucker, Eccher)

SETLER: 22-25, 26-24, 25-23, 19-25, 13-15

SÜRE: 130 dakika (28, 26, 33, 27, 16)

  • galatasaray hdı sigorta
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