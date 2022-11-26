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Spor

Galatasaray HDI Sigorta sahasında kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği TÜRŞAD'ı 3-2 mağlup etti.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta sahasında kazandı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında TÜRŞAD'a 3-2 yenildi.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

GALATASARAY HDI SİGORTA: Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergun, Melih Sıratca, Emir Kaan Öztürk)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Ahmet Metehan Tetik)

SETLER: 25-18, 17-25, 22-25, 25-21, 11-15

SÜRE: 120 dakika (23, 24, 26, 30, 17)

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