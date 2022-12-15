Galatasaray HDI Sigorta turu zora soktu

Kadınlar CEV Kupası Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği İtalya'nın Savino Del Bene takımına 3-1 yenildi.
SALON: Burhan Felek Voleybol
HAKEMLER: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Popovic, Vasilantonaki, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Eda Kafkas, Fulden Ural)
SAVİNO DEL BENE: Pietrini, Alberti, Mingardi, Zhu Ting, Belien, Dilio (Castello, Malinov, Antropova)
SETLER: 17-25, 15-25, 25-19, 12-25
SÜRE: 95 dakika (24, 23, 27, 21)