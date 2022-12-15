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Spor

Galatasaray HDI Sigorta turu zora soktu

Galatasaray HDI Sigorta, Kadınlar CEV Kupası Son 32 Turu ilk maçında evinde konuk ettiği Savino Del Bene'ye 3-1 mağlup oldu.

AA15 Aralık 2022 Perşembe 00:17 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta turu zora soktu
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Kadınlar CEV Kupası Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği İtalya'nın Savino Del Bene takımına 3-1 yenildi.

SALON: Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Popovic, Vasilantonaki, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol (Bihter Dumanoğlu, Eda Kafkas, Fulden Ural)

SAVİNO DEL BENE: Pietrini, Alberti, Mingardi, Zhu Ting, Belien, Dilio (Castello, Malinov, Antropova)

SETLER: 17-25, 15-25, 25-19, 12-25

SÜRE: 95 dakika (24, 23, 27, 21)

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