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Galatasaray, Henry Onyekuru için Afrika Kupası'nı bekliyor

Galatasaray tekrar kiralamak istediği Henry Onyekuru’nun Afrika Kupası’nda etkili bir performans sergilemesinden çekiniyor.

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Galatasaray, 21 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan Afrika Kupası'na kilitlendi. Sarı-kırmızılı ekipten Diagne, Belhanda, Feghouli ve Luyindama'nın boy göstereceği kupada Henry Onyekuru da mücadele edecek.

Nijerya forması giyecek olan 22 yaşındaki yıldız için Everton, 25 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. İtalya'dan gelen 15 milyon Euro'luk teklifi reddeden İngiliz kulübü, Onyekuru'nun Afrika Kupası'nda patlama yapmasını bekliyor.

Futbolcuyu tekrar kiralamayı çok isteyen Galatasaray cephesinde ise gergin bir bekleyiş söz konusu.

EVERTON İSTEDİĞİ TEKLİFİ ALAMAZSA KİRALAR

Onyekuru, Afrika Kupası'nda iz bırakamazsa, Everton 25 milyon Euro'luk bonservis talebine cevap bulamayacak ve Galatasaray'a genç oyuncuyu tekrar kiralama şansı doğacak. Nijeryalı yıldız, sarı-kırmızılı takıma dönmeye sıcak bakarken, oyuncunun gelişiminden memnun olan Everton da kiralama yoluna giderse Galatasaray'a öncelik tanıyacak.

(Sabah)

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