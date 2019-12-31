Galatasaray: Hesaplardaki haciz kalktı

31.12.2019 18:41 - Güncelleme: 31.12.2019 18:41

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;



"Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden Kulübümüze kazandırılmıştır. Ayrıca bu yapılandırma ile birlikte Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır.

Camiamıza saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Sarı kırmızılı kulüpten 20 milyon Euro alacağı bulunan eski başkan Dursun Özbek, 6 Aralık 2019 tarihinde kulübün taşınır ve taşınmaz tüm varlıklarına haciz koydurmuştu. Özbek, bu girişimini Galatasaray yöneticileriyle borç yapılandırması konusunda görüşmeler yapan Bankalar Konsorsiyumu'na da bir yazıyla bildirmişti.