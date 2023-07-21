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Spor

Galatasaray, Hind Ben Abdelkader'i kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring, Hind Ben Abdelkader'i renklerine bağladığını açıkladı.

AA21 Temmuz 2023 Cuma 15:27 - Güncelleme:
Galatasaray, Hind Ben Abdelkader'i kadrosuna kattı
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı oyuncu Hind Ben Abdelkader'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezonda Rusya ligi ekiplerinden Nika Syktyvkar forması giyen 28 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hind Ben Abdelkader'in Türkiye'de daha önce Hatay Büyükşehir Belediyespor forması da giydiği hatırlatılarak, "Hind Ben Abdelkader'e 'Galatasaray Çağdaş Faktoring'e hoş geldin' diyor, aynı zamanda transferini duyurduğumuz bugün doğum günü olan oyuncumuza sarı kırmızılı formamız ile sağlık, mutluluk ve başarılar dolu seneler diliyoruz." denildi.

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