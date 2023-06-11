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Spor

Galatasaray, Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

Galatasaray, hazırlık karşılaşması kapsamında 5 Temmuz'da Championship ekibi Hull City ile bir karşılaşma yapacak.

11 Haziran 2023 Pazar 17:54 - Güncelleme:
Galatasaray, Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek
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Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemeleri sebebiyle sezonu erken açacak.

Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Galatasaray ile Hull City, 5 Temmuz'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Ayrıca, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak Galatasaray'da yeni sezon kamp tarihi de belli oldu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA!

Galatasaray yaptığı açıklamada, "Futbol takımımız, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacaktır. Ekibimiz, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta sürdürecektir. Diğer detaylar netleştikçe sizlerle paylaşılacaktır." denildi.

Galatasaray geçtiğimiz sezon da Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta kamp yapmıştı...

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