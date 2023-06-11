Galatasaray, Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak

Hull City ile Galatasaray, 5 Temmuz'da hazırlık maçında karşılaşacak.

Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemeleri sebebiyle sezonu erken açacak.

Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Galatasaray ile Hull City, 5 Temmuz'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Ayrıca, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak Galatasaray'da yeni sezon kamp tarihi de belli oldu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA!

Galatasaray yaptığı açıklamada, "Futbol takımımız, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacaktır. Ekibimiz, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta sürdürecektir. Diğer detaylar netleştikçe sizlerle paylaşılacaktır." denildi.

Galatasaray geçtiğimiz sezon da Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta kamp yapmıştı...