İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2023 Cuma / 19 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9453
  • EURO
    31,5896
  • ALTIN
    1898.18
  • BIST100
    8073.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray iç sahada pes etmiyor!

Galatasaray, iç sahada oynadığı maçlarda pes etmiyor. Sarı kırmızılı ekip Okan Buruk yönetiminde evinde oynadığı 34 müsabakada 12 kez geriye düşerken, bu maçların 9'undan puanla ayrılmayı başardı.

Sabah1 Aralık 2023 Cuma 10:16 - Güncelleme:
Galatasaray iç sahada pes etmiyor!
ABONE OL

Manchester karşısında geriye düşse de 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrılmayı bilen Galatasaray, Okan Buruk döneminde dezavantajlı olduğu maçların yüzde 75'inde puan almayı başardı.

Okan Buruk ile son iki sezonda Aslantepe'de oynadığı 34 müsabakanın 12'sinde skorda geriye düşen Cimbom, bu maçlarda 6 galibiyet-3 beraberlik buldu.

Sadece Giresunspor, Başakşehir ve Bayern Münih'e kaybederek 3 mağlubiyet gördü. 9 sınavdan alnının akıyla çıkıp Aslan gibi mücadele eden Buruk'un talebeleri, RAMS Park'ta oynadığı ve skor üstünlüğünü yitirdiği maçların yüzde 75'inden puan ve puanlar çıkarmayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.