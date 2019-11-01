Galatasaray iç sahadaki performansıyla parmak ısırtıyor
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'ndaki form grafiği ile parmak ısırtıyor.
Galatasaray, Süper Lig'de kendi sahasında çıktığı son 40 mücadelede tek bir mağlubiyet bile yaşamadı.
Bu süreçte 33 galibiyet 7 beraberlik elde eden Galatasaray, Avrupa'nın en büyük ligleri baz alındığında, bu alanda İngiliz devi Liverpool'la rekabete girdi.
Premier Lig temsilcisi de kendi evindeki son 45 lig maçında mağlup olmazken Galatasaray'ın hedefi ise Rizespor'u da yenerek 40 maçlık seriyi 41'e taşımak olacak.
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