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Spor

Galatasaray Icardi'nin alternatifini buldu! Dudak uçuklatan teklif

Şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yıldız forvet Mauro Icardi'nin takımdaki geleceğinin belirsiz olması sebebiyle alternatif isimlere yöneldi. Galatasaray, Mauro Icardi transferinin gerçekleşmemesine karşın Hollanda Ligi'nde forma giyen yıldız bir forvet için devreye girdi. İşte detaylar...

20 Haziran 2023 Salı 15:56 - Güncelleme:
Galatasaray Icardi'nin alternatifini buldu! Dudak uçuklatan teklif
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Galatasaray, gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması sebebiyle güçlü bir kadro kurmak istiyor. Forvet mevkisindeki yıldızı Mauro Icardi için özellikle Suudi Arabistan Ligi'nden gelen tekliflerin olması sebebiyle bu bölgede zayıf kalmamak isteyen Aslan, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin durumuna göre alternatiflerini hazırladı.

MAURO ICARDI OLMAZSA HEDEF ANASTASIOS DOUVIKAS

Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi transferini gerçekleştirememesi halinde Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht forması giyen Anastasios Douvikas'ı kadrosuna katmaya çalışıyor.

CİM-BOM TRANSFERDE YALNIZ DEĞİL

Galatasaray'ın bu transferde yalnız olmadığı ve İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers'ın da oyuncu için 8 milyon euroluk bir teklif yaptığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunan golcü Anastasios Douvikas, bu sezon Utrecht forması ile toplamda 38 karşılaşmada görev aldı. Yıldız golcü bu karşılaşmalarda 22 gol ve 4 asist ile oynadı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro civarında gösteriliyor.

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