Galatasaray Icardi'nin alternatifini buldu! Taraftarı heyecanlandıran transfer yolda

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Mauro Icardi'nin bonservisini almak için şartları zorlayan Galatasaray alternatifleri de belirlemeye devam ediyor... Eğer Arjantinli yıldız için PSG ile anlaşmaya varılamazsa ünlü teknik direktör Cholo Simeone'nin oğlu Giovanni Simeone transfer edilecek.

GALATASARAY'DA FORVET BİLMECESİ



Sarı-kırmızılı ekipte özellikle forvet hattı büyük önem taşıyor. Bafetimbi Gomis'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve 37 yaşındaki Fransız yıldız kalmak istiyor ama devam edilmesi düşünülmüyor.

Mauro Icardi performansıyla dikkat çekiyor ama onun da kiralık anlaşması sezon sonunda bitecek. Galatasaray, Icardi'nin tapusunu almak için görüşmeler yapıyor. Buna karşılık Paris Saint Germain ile henüz anlaşma sağlanabilmiş değil...

KİRALAMA PLANI

Serie A oyuncularından yüksek verim alan Cimbom, Simeone'yi satın alma bedeliyle kiralamayı planlıyor.

BONSERVİSİNE 10.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

River altyapısından yetişen Giovanni Simeone, Banfield, Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona ve Napoli formaları giydi.

2022 yılında Cagliari'den Verona'ya 10.5 milyon euro'ya transfer oldu. Kiralık olarak farklı takımlara gitti.

TAM ASLAN'A GÖRE

Giovanni Simeone, Napoli'de başarılı bir performans sergilese de İtalyan kulübü oyuncunun bonservisini almayı düşünmüyor.

Agresif, rakibini rahatsız eden, sindiren bir oyun stili olan 27 yaşındaki golcü ayrıca hızı ve bitiriciliği ile tanınıyor.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvadı.

Sarı kırmızılıların son olarak ise Giovanni Simeone ile ilgilenmesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Futbolcunun transfer durumu ise büyük merak konusu haline geldi.

Bu anlamda yıldız isim ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hellas Verona'dan kiralanan ve Napoli'de forma giyen 27 yaşındaki golcü bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 4, Serie A'da ise 19 maçta 3 gol kaydetti.