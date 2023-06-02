Galatasaray içeride, Fenerbahçe dışarıda etkili

Nef Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, bu sezon iç sahada ortaya koyduğu başarılı futbol ve sonuçlarla taraftarını sevindirdi. Genç teknik adam Okan Buruk yönetiminde sezona başlayan sarı-kırmızılılar, ligde taraftarı önünde oldukça etkili bir oyun ortaya koydu.

Sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe ise hem lig hem de Avrupa'da deplasmanlarda dikkati çekici bir performans sergiledi.

GALATASARAY EVİNDE 1 KEZ YENİLDİ

Sezon boyunca ev sahibi olduğu maçlarda çok baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, ligde 17 karşılaşmaya Nef Stadı'nda çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 44 puanla bu alanda ligde zirvede yer aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 38 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 15 gol gördü.

GOL ATARSA EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, bu sezon ev sahibi olduğu karşılaşmalarda ilginç bir istatistiğe de imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde 17 müsabakanın sadece 1'inde yenilirken, o müsabakada gol bulmayı başaramadı.

Galatasaray, en az 1 gol bulduğu diğer 16 karşılaşmada ise rakiplerine boyun eğmedi.

SON DÖNEMDE EVİNDE GOL YEMİYOR

Galatasaray, ligde son dönemde iç saha maçlarında kalesini gole kapattı.

Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde çıktığı son 6 müsabakanın 5'inde kalesini gole kapatarak dikkati çekici bir istatistik ortaya koydu.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA FARKLI

Bu sezon taraftarı önünde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe ise deplasmanlarda beklentiyi karşılamayı bildi.

Ligde dış sahada oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 39 puanla bu alanda liderliğe yerleşti.

Jorge Jesus'un öğrencileri, söz konusu dönemde rakip fileleri 37 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü.

AVRUPA'DA DA DEPLASMAN PERFORMANSI DİKKATİ ÇEKTİ

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanlardaki etkileyici performansını Avrupa'ya da yansıttı.

Bu sezon, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 7 deplasmana çıkan sarı-lacivertliler, bu kulvarda sadece 1 kez yenildi.

Avrupa'da konuk olduğu maçlarda 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 3 kez de rakiplerini mağlup etmeyi başardı.