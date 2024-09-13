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Spor

Galatasaray için Armand Lauriente iddiası

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı ekibin Sassuolo forması giyen Armand Lauriente ile temasa geçtiği iddia edildi.

13 Eylül 2024 Cuma 13:06 - Güncelleme:
Galatasaray için Armand Lauriente iddiası
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Sol kanat arayışlarını sürdüren ve Roma'dan Nicolo Zalewski'yle pazarlıklara devam eden Galatasaray'ın, bu futbolcuya alternatif olarak Sassuolo'dan Armand Lauriente ile temas kurduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, Lauriente için Sassuolo'ya son saatlerde iki kez teklifte bulundu.

13+2 MİLYON EURO'LUK TEKLİFE RET

Haber detayında, Galatasaray'ın İtalyan kulübüne 13 milyon Euro bonservis bedeli, 2 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay önerdiği belirtildi. Sassuolo Başkanı Giovanni Carnevali'nin sarı kırmızılıların teklifini kabul etmediği ifade edildi.

70 MAÇTA 13 GOL, 12 ASİST

25 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2022 yılında Lorient'ten 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fransız kanat oyuncusu, Sassuolo 70 maçta forma giydi ve 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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