Galatasaray için Dourado iddiası
basınında yer alan habere göre; Internacional forması giyen orta saha oyuncusu Rodrigo Dourado için Galatasaray girişimde bulundu.
AKŞAM
Sarı-Kırmızılılar’ın birkaç gün içerisinde Internacional’e resmi teklifte bulunacağı iddia edildi.
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