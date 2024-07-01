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Spor

Galatasaray için geldi! Michy Batshuayi, İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı kulübe imza atmak için İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

1 Temmuz 2024 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
Galatasaray için geldi! Michy Batshuayi, İstanbul'da
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Son şampiyon Galatasaray sezonun ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılı ekip Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi kadrosuna katacak.

Michy Batshuayi, saat 12.00 sularında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü için KAP açıklamasını da kısa süre içinde yapacak.

FENERBAHÇE'DE 49 GOLE KATKI

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu Sarı-Lacivertli forma ile 75 maça çıkarken 44 gol ve 5 asist yaptı.

TARİHE GEÇECEK

Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Belçikalı futbolcu, kiralık Siyah-Beyazlılarda geçirdiği bir sezonun ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a olan transferinin gerçekleşmesi halinde; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu olacak.

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