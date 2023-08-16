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Spor

Galatasaray için geliyor! Cimbom'un yeni yıldızı Hakim Ziyech

Galatasaray kadrosuna bir yıldızı daha katmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Chelsea forması giyen 30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech ile anlaşma sağladı. Faslı oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye geliyor. İşte detaylar...

16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
Galatasaray için geliyor! Cimbom'un yeni yıldızı Hakim Ziyech
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Bu sezon önemli transferlere imza atan Galatasaray, bir yıldızı daha bitirmak üzere.

The Guardian'da yer alan habere göre; Galatasaray, Hakim Ziyech ve Chelsea ile her konuda anlaşma sağladı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Galatasaray'ın transferini tamamladığı oyuncunun kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Haberde oyuncunun sağlık testlerinden başarıyla geçmesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi.

DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK

Galatasaray, oyuncunun PSG ve Al Nassr ile yaptığı görüşmelerden sonra daha dikkatli davrandığı için, anlaşma daha fazla ayrıntıyı ve detaylı sağlık kontrollerini içerecek.

HAKİM ZIYECH KİMDİR?

Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Chelsea ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Hakim Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

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