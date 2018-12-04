Galatasaray için Muriel iddiası
AS gazetesi muhabirlerinden José Antonio Espina, Radyospor'da yayınlanan ve Özgür Sancar'ın sunduğu Spor Kazanı programına önemli açıklamalar yaptı.
Sevilla'nın oyuncuyu kiralık olarak göndermek istediğini söyleyen Espina, "Sevilla, Luis Muriel'i başka bir kulübe kiralamak istiyor. Birkaç kulübün de Muriel'e ilgisi var. İsteyen kulüplerden biri de Sporting Lizbon. Ancak Muriel Sevilla'da kalmak istiyor." dedi.
Sevilla'dan Muriel'e olan ilgisini açıklayan Espina, "Galatasaray ile Sevilla arasında resmi bir görüşme olmadı. Resmi olmayan yollarla kontakt kurulmuş olabilir. Galatasaray'ın ilgisi ortada. Galatasaray isterse ve oyuncuyu ikna ederse bu transfer gerçekleşebilir." şeklinde konuştu.
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