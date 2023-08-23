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Spor

Galatasaray için sürpriz iddia! Emirhan İlkhan için devrede...

Takımdaki yerli oyuncusu sayısını artırmak isteyen Galatasaray, bonservisi Torino'da bulunan Emirhan İlkhan için harekete geçti. Sarı kırmızılılar genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Galatasaray için sürpriz iddia! Emirhan İlkhan için devrede...
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Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar son olarak Chelsea'den Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı. Ziyech hamlesinin ardından gözler orta saha transferine çevrildi.

8+3 HAMLESİ

Şampiyonlar Ligi standartlarında bir oyuncu arayışında olan Cimbom, birçok isimle temas kurdu. Bir yandan da ligde uygulanan 8+3 yabancı kuralı nedeniyle yerli rotasyonu için hamleler yapılması hedefleniyor.

EMİRHAN İLKHAN SÜRPRİZİ

Galatasaray, bu kapsamda sürpriz bir ismi gündemine aldı. Söz konusu isim, Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan... Cimbom'un eski Beşiktaşlı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

İLK TEMASLAR KURULDU

Genç orta sahanın menajeri ve kulübüyle ilk temaslar kurulduğu ifade edildi. Görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğü iddia edildi.

EMİRHAN İLKHAN KİMDİR?

Emirhan İlkhan, geçen sezon altyapısından yetiştiği Beşiktaş'tan Torino'ya 4.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. 19 yaşındaki yetenek, Serie A'da ligin ilk yarısında 4 maçta forma şansı bulabildi. Ligi ikinci yarısında Sampdoria'ya kiralanan Emirhan, 8 maçta oynadı. Orta saha oyuncusu, oynadığı maçlarda gol ve asist üretemedi.

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