Sacha Boey'in B.Mühih ile anlaşmasından sonra Cim-Bom'da sağ bek transferine öncelik verildi. Hollanda basını, G.Saray ve Feyenoord'un Rennes forması giyen Lorenz Assignon ile ilgilendiklerini yazdı. Son haftalarda Guela Doue'nin iyi performansı ve sağ bek de oynayabilen Seidu'nun transferi sonrasında yedek kalmak istemeyen 23 yaşındaki genç yetenek, takımdan ayrılmak istiyor. Fransız oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında bitiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 21 maçta Rennes formasını giyen Assignon, bin 468 dakika sahada kaldı. Bu süre içinde genç oyuncu 2 gol, 2 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Assignon, görev verildiğinde sağ açıkta da görev yapabiliyor.