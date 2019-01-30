Galatasaray için sürpriz transfer iddiası

Metz forması giyen 23 yaşındaki golcü Diallo’nun ismi G.Saray ile anıldı. Fransız basınında yer alan habere göre; Diallo ile ilgilenen kulüpler arasında G.Saray da yer alıyor. Bu sezon 20 lig maçında 15 gol kaydeden 23 yaşındaki genç futbolcunun 2020 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor.