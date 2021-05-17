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Spor

Galatasaray, Igor Tudor'a tazminat ödeyecek

Galatasaray'da Şubat 2017-Aralık 2017 arasında teknik direktörlük görevi yapan Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'un, sarı kırmızılı takıma karşı açtığı dava sonuçlandı. Sarı kırmızılı ekip Tudor'a 600 bin euro tazminat ödeyecek.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:57 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:57
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Galatasaray, eski teknik direktörü İgor Tudor'a faizler hariç 600 bin euro ödemek zorunda, eğer bu para ödenmezse UEFA'dan yaptırım gelmesi söz konusu olacak.

Ajansspor'un haberine göre, Tudor'un davayı kazandığına dair yazı resmen sarı kırmızılara iletildi. Tudor, faizler hariç 600 bin Euro tazminat alacak.

O dönem yıllık 400 bin euro'ya imza atan Hırvat çalıştırıcının kontratında, "Devler Ligi'ne gidilirse 200 bin, Avrupa Ligi'ne kalınırsa 100 bin euro prim kazanır" maddesi bulunuyordu.

2017-18 sezonu devam ederken Tudor görevden alınmış ve Fatih Terim teknik direktörlük görevine getirilmişti. Galatasaray, o sezon Terim ile şampiyonluğa ulaşırken Tudor, tazminat davasına yaşanan şampiyonlukta payının olduğunu belirterek şampiyonluk priminin de kendisine verilmesini istemişti.

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