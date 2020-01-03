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Spor

Galatasaray iki transferi resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, futbolcular Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu. Galatasaray Sportif AŞ'den Onyekuru'nun transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco ile resmi görüşmelere başlanmıştır.' denildi. KAP'a Sarrachi transferiyle ilgili gönderilen açıklamada ise 'Profesyonel futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Leipzig ile resmi görüşmelere başlanmıştır.' ifadesi kullanıldı.

03.01.2020  22:14 - Güncelleme: 03.01.2020  22:24

Galatasaray Sportif AŞ'den Onyekuru'nun transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

KAP'a Sarrachi transferiyle ilgili gönderilen açıklamada ise "Profesyonel futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Leipzig ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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