Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Çaykur Rizespor maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Öztürk'ün açıklamaları...

"KARADENİZ'İN DALGALARI GİBİ"

"Rizespor kısa bir ara verdi ve tekrar döndü. İlginç sonuçlar alıyor. Rizespor, Karadeniz'in dalgaları gibi.. Beklenmedik galibiyetler, beklenmedik mağlubiyetler alıyor. Böyle futbol şehirlerinin takımlarıyla oynamayı çok seviyoruz. Sonrasında Kasımpaşa ve Bayern Münih maçlarımız var. Hatay deplasmanı için İstanbul'a gelmeden, üç gün orada kalacağız ve Hatay'a devam edeceğiz. İyi oynayan kazansın."

"TARAFTARIMIZ BAYRAKLARINI HAZIRLASIN"

"Galatasaray şampiyonluğa gidiyor. Geçen sene 'Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın' dedik. Taraftarlarımız yine bayraklarını hazırlarsın."

"ALMANYA'YA 3 PUAN İÇİN GİDECEĞİZ"

"Bayern Münih maçına 3 puan için gideceğiz. Bir iddia varsa, Galatasaray kazanmak için oynar. Bayern Münih maçında kısmetsizdik. Şans bizden yana değildi. 90 değil, 190 dakika da olsa o gün 'Galatasaray kazanır' derdim. Bayern Münih'in maçta bir üstünlüğü yoktu."

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe'yi önce evimizde ağırlayacağız. Sonra Süper Kupa maçına çıkacağız. Fenerbahçe ile ertesi gün de oynarız. Hiç sorun değil. Taraftarlarımızı ve beni de rahatsız eden, Cumhuriyet'in 100. yılında başka ülkede oynamak. Biz başkaları gibi kendimizi Cumhuriyet ilan etmedik. Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray mottosu ile yola çıktık. Sadece bu yıl için söylüyoruz. TFF, Londra derse, Madrid derse de gider oynarız. Süper Kupa'nın bir başka ülkede oynanmasını taraftar olarak istemiyorum. Galatasaraylıların düşüncesi bu. Eminim Fenerbahçe taraftarının da görüşü bu."

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLGİLENMELİ"

"Ankara'da mı, Samsun'da mı oynarız bilemem. Kadıköy'de bile oynarız. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayalım. Neden başka ülkenin insanlarıyla uğraşalım. Taraftarlar yarı yarıya otursun. Cumhurbaşkanı da gelsin ve kupayı versin. Artık TFF konuşmaktan bıktık! Bu yanlışı düzeltsinler. Seneye nerede isterlerse oynarız. Cumhurbaşkanımız bu konuya el atmalı."

"KISA SÜRE SORUN DEĞİL"

"Fenerbahçe ile kısa bir süre sonra oynamak sorun değil. Maçtan 24 saat geçer, biz alemin kralıyla da oynarız."